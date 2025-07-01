Опубликован календарь праздников на 2026 год: сколько россияне будут отдыхать и когда выгоднее взять отпуск

Минтруд представил проект календаря праздничных дней в 2026 году. Сколько россияне будут отдыхать и когда выгоднее всего брать отпуск — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

График праздничных дней

Самые длинные выходные традиционно ожидаются на Новый год. Праздничные дни начнутся 31 декабря 2025 года и закончатся 11 января 2026 года. Первый рабочий день — 12 января. Следующие выходные составят три дня — с 21 по 23 февраля, а потом в марте — с 7 по 9 число.

Майские праздники будут отмечаться с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Сокращенная рабочая неделя ожидается и в июне — запланированы выходные дни с 12 по 14 число. Следующие праздничные дни ожидаются 4 ноября и 31 декабря.

Когда брать отпуск

С точки зрения финансов, выгоднее брать отпуск в месяцах с большим количеством рабочих дней, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» HR-специалист Зулия Лоикова.

«Например, в 2026 году к таким месяцам относится июль — у нас будет 23 рабочих дня. В сентябре и октября — 22 рабочих дня. Невыгодно брать отпуск в январе — всего 16 рабочих дней, в мае — 17 рабочих дней», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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Чтобы получить длинный отдых, но потратить минимум дней отпуска можно воспользоваться лайфхаком, добавила Лоикова.

«Отдых в мае разделен на два блока: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Между ними будут три рабочих дня: 6, 7 и 8 мая. Если взять отпуск именно на эти три дня, то получаются полноценные 11-дневные каникулы. С 1 по 11 мая включительно», — отметила HR-специалист.

В таком случае можно потратить всего три дня отпуска, но отдыхать больше недели. Однако не у всех работодателей можно взять такой отпуск.

«То есть у некоторых он должен быть равен либо 7 дням, либо 14 дням. Сроки отпусков нужно заранее согласовывать с работодателем, потому что может быть авральная ситуация, сезон, а вы уходите в отпуск, и заменить вас некому», — заключила Лоикова.

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