Вокалиста «Руки Вверх!» внесли в базу сайта «Миротворец»

По информации агентства, данные о музыканте появились в 2017 году. Украинские спецслужбы обратили внимание на тот факт, что певец приезжал в Крым для выступления на концерте. Жукова обвинили в сознательном нарушении государственной границы Украины, что стало причиной внесения его данных в базу.

Сайт «Миротворец» — это база, в которую вносят данные о гражданах, которые, по мнению украинских властей, нарушили законодательство страны. Отмечено, что в перечне есть ополченцы Донбасса, журналисты, публичные и общественные деятели. В базу вносили и обычных жителей на тот момент Донецкой и Луганской областей, которые посетили референдум и проголосовали за независимость Донецкой и Луганской Народных республик. Со временем в перечне оказывались иностранные лица. В России неоднократно обращали внимание на неправомерные действия администраторов сайта.

Ранее сообщалось, что власти Украины объявили в розыск Никиту Михалкова.