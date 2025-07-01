В нескольких районах Крыма ввели режим ЧС
В восьми районах Крыма ввели режим ЧС из-за засухи
Фото: [unsplash.com]
В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
К подобным мерам власти Крыма прибегли из-за засухи, случившейся на полуострове. В частности, режим ЧС действует в восьми районах — Джанкойском, Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Черноморском, Симферопольском и Красноперекопском.
Из-за засухи в Крыму погибла часть урожая ранних косточковых культур, включая сливу и черешню. Персик погиб в результате весенних заморозков.
Указом главы Крыма местному министерству сельского хозяйства поручено принять все необходимые меры для ликвидации последствий ЧС, а также оказать поддержку пострадавшим крымским аграриям.
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за засухи может быть введен в условиях серьезных природных катаклизмов. Например, длительная нехватка осадков наносит значительный ущерб сельскому хозяйству, водоснабжению и экосистемам.
Ранее профессор Наталья Сердитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала о серьезных последствиях снега в самой жаркой пустыне мира для России.