В нескольких районах Крыма ввели режим ЧС

К подобным мерам власти Крыма прибегли из-за засухи, случившейся на полуострове. В частности, режим ЧС действует в восьми районах — Джанкойском, Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Черноморском, Симферопольском и Красноперекопском.

Из-за засухи в Крыму погибла часть урожая ранних косточковых культур, включая сливу и черешню. Персик погиб в результате весенних заморозков.

Указом главы Крыма местному министерству сельского хозяйства поручено принять все необходимые меры для ликвидации последствий ЧС, а также оказать поддержку пострадавшим крымским аграриям.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за засухи может быть введен в условиях серьезных природных катаклизмов. Например, длительная нехватка осадков наносит значительный ущерб сельскому хозяйству, водоснабжению и экосистемам.

Ранее профессор Наталья Сердитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала о серьезных последствиях снега в самой жаркой пустыне мира для России.