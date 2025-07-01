Умер сотрудник ЦСКА и бывший футболист Георгий Кодзаев: ему было всего 27 лет

Ушел из жизни бывший игрок ЦСКА и скаут клуба Георгий Кодзаев — ему было всего 27 лет. Об этом пишет Sport24.

ЦСКА сообщил о смерти 27-летнего Георгия Кодзаева — бывшего футболиста и сотрудника селекционного отдела клуба. Причиной стала продолжительная болезнь, с которой он боролся последние годы.

Кодзаев был воспитанником армейской Академии, где прошел путь от юношеских команд до профессионального футбола. В 2021 году он завершил игровую карьеру, после чего продолжил работать в системе клуба — в селекционном отделе. Коллеги и руководство вспоминают его как добросовестного, честного и отзывчивого человека, на которого всегда можно было положиться.

Гибель Георгия стала тяжелой утратой для всего коллектива ЦСКА. В клубе выразили соболезнования его родным и близким.

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