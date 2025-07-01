Военный самолет потерпел крушение в Нижегородской области

Под Нижним Новгородом потерпел крушение военный самолет, пишет Baza. Предварительно, в районе города Кулебаки упал Су-27.

По информации источника, катапультироваться успели два летчика, одного из которых нашли. Как отмечают источники, военнослужащий не получил серьезных травм. Поиски второго пилота продолжаются — спасатели прочесывают местность.

По данным телеграм-канала «112», самолет разрушен. На месте крушения воздушного судна, недалеко от деревни Велетьмы в Выксунском районе Нижегородской области, работают пожарные подразделения.

Как пишет Mash, истребитель Су-27 выполнял учебный полет. Самолет также не нес боекомплекта.

Ранее министр гражданской авиации Индии Мурлидхар Мохол назвал возможную причину катастрофы Boeing Dreamliner, которая произошла 12 июня под Ахмедабадом. По его словам, инцидент мог произойти вследствие саботажа.