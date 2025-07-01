Церемония вручения дипломов выпускникам колледжа «Знание» прошла в Подольске

В Подольске более 300 выпускников колледжа «Знание» получили дипломы. Торжественная церемония прошла во Дворце культуры «Октябрь», рассказали в администрации округа.

До этого в Подмосковье завершился резервный период сдачи ЕГЭ. В его рамках экзамены сдали почти 7 тыс. человек, сообщили в Министерстве образования Московской области.

В церемонии вручения дипломов приняли участие свыше 600 человек. Помимо выпускников это были их родные, друзья, преподаватели и руководство колледжа, а также почетные гости.

Директор образовательного учреждения Ирина Бахарева исполнила гимн колледжа. Также выступили выпускники — ребята исполнили вокальные номера, после чего поблагодарили кураторов и наставников.

В муниципалитете продолжается ремонт корпуса гимназии им. Подольских курсантов. Сегодня ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.