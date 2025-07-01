В Химках активистов поздравили с Днем молодежи

Активистов в Химках поздравили с Днем молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

В честь праздника для них организовали торжественную церемонию награждения. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и депутат Надежда Смирнова вручили им почетные грамоты и благодарственные письма за развитие волонтерства и социально важных проектов в городе. Участниками мероприятия стали представители «Волонтеров Подмосковья», «Молодой гвардии Единой России», а также Всероссийского студенческого корпуса спасателей и военно-патриотического объединения «СОВА» имени Дмитрия Кириллова.

После награждения для них устроили речную прогулку на теплоходе с развлекательной программой, мероприятие прошло под девизом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай».

«Наша молодежь проявляет огромную активность и инициативу, предлагая свежие идеи и проекты, которые направлены на развитие нашего округа. Благодаря их активности и ответственности формируется сильное и современное общество, готовое решать важные задачи», — подчеркнул депутат Артур Каримов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.