В Подмосковье с начала года ввели в работу 14 новых цифровых маммографов

В Подмосковье с начала текущего года ввели в работу 14 новых цифровых маммографов. О ходе оснащения медучреждений новой техникой рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В общей сложности на закупку этих новых аппаратов в регионе направили свыше 270 млн руб.

Один из новых аппаратов заработал 1 июля в Красногорской больнице. Его установили в женской консультации. На этом маммографе планируется проводить 24 исследования в смену. В целом с января в больнице ввели в работу три единицы техники — это рентген-аппарат, аппарат для проведения КТ и маммограф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что для перинатальных центров области закупят новое оборудование.