Андрей Воробьев рассказал о строительстве домов для расселения аварийного жилья в поселке Южном в Подольске

В поселке Южном в Подольске построят два 17-этажных дома для расселения граждан из аварийного жилья, летом 2025 года в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» (сейчас его сменил «Инфраструктура для жизни») губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с жителями дал старт возведению одной из новостроек. Теперь губернатор вновь приехал на стройплощадку и проверил ход проведения работ.

«Мы с жителями проводили здесь закладку первого камня и вот видим, что сегодня дом построен уже на уровне 15-го этажа. Задача — закрыть контур этой осенью, чтобы в первой половине следующего года порядка 400 человек смогли уже переехать в современное жилье из безнадежно устаревших бараков. Мы очень надеемся, что и взрослые, и дети, которые здесь живут, будут довольны. А в августе начинаем строить второй дом для того, чтобы местные жители, которые очень любят свой микрорайон Южный, уже никогда бы не захотели отсюда уезжать», — сказал губернатор.

В общей сложности в поселке насчитывается 30 аварийных домов, самый старый из них построили в 1848 году. Два дома уже уже расселили, для остальных жильцов возводят две 17-этажные высотки.

Первый дом будет рассчитан на 199 квартир, туда переедут 382 жителя. Ключи начнут выдавать весной 2026 года. Второй дом рассчитан на 215 квартир, в него заселятся 456 человек. Работы завершат в декабре следующего года. В дом также переедут 75 человек из двух других аварийных домов, расположенных в микрорайонах Климовск и Львовский.

«В поселке Южном сносятся бараки и на их месте будут новые дома. Руководство Московской области поручило построить комфортные светлые современные МКД, поэтому выполнение всех работ находится на особом контроле. Если мы и сталкиваемся с какими-то сложностями, то они решаются тут же в рабочем порядке», — сказал генеральный директор компании-застройщика «Триумф» Иван Бузикевич.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.