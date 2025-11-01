Гид в собачьем питомнике и видеограф-горнолыжник: какие необычные вакансии предложены россиянам

По информации издания, в перечень вакансий вошло предложение о трудоустройстве гидом в собачьем питомнике. На зарплату от 50 тыс. до 60 тыс. руб. может рассчитывать человек, умеющий находить контакт с животными и людьми. Кроме экскурсий, в обязанности входит уход за животными. Работа предполагает честность, любовь к хаски, трудолюбие и исполнительность. Опыт работы не является принципиальным условием для трудоустройства.

По данным издания, вакансия горнолыжного видеографа не предполагает профессиональное умение катания на лыжах, однако иметь определенные навыки все же придется. Платить готовы от 100 тыс. руб. каждые две недели. Сотрудники представят жилье, необходимое обмундирование, ски-пасс, камеры и экипировку. Работать предстоит на курорте «Красная Поляна». Шансов трудоустроиться больше у тех соискателей, кто имеет опыт монтажа видео, блогерства, видеооператора.

