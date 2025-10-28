Жительница Подмосковья коллекционирует и продает скелеты

Анна Алтухова рассказала, что с детства любила изучать анатомию человека и животных. Она мечтала стать патологоанатомом. Экстравагантное увлечение у девушки появилось 13 лет назад. Она ходит по лесам и дорогам в поисках скелетов зверей. В собственной коллекции есть череп кролика, куницы, лисы, лошади, челюсти оленя и кабана, кости кошек. Некоторые находки становятся деталями необычных украшений ручной работы, предназначенных для дизайна интерьера.

«Мое увлечение началось с находки черепа собаки на железнодорожных путях. Природа поработала над ним. Он был уже очищен. Мне очень нравилось рассматривать его. После этой находки я решила собирать коллекцию различных костей, скелетов и черепов», — поделилась девушка.

Девушка рассказала, что каждая кость проходит четыре этапа работы. Собеседница REGIONS обратила внимание, что собирает кости умерших или погибших зверей. Она не обращается к охотникам, чтобы приобрести кости убитых животных. На продажу выставляет те кости, которые уже есть в собственной коллекции, либо ненужные мелочи. По словам девушки, в последнее время спрос на кости и изделия из них увеличился. Анна рассказала, что запросы у покупателей разные.

«Кто-то обращается для увековечивания своего любимого питомца. Также есть учебные заведения, которые просят сделать на заказ то или иное животное или отдельную его часть для обучения. Некоторые покупают наборы для творчества, а кому-то просто нравится череп на полочке», — пояснила Анна.

