Гинеколог Гарпенко рассказал о пользе гормональной терапии

Эксперт ориентируется на результаты исследования, опубликованные в журнале JAMA Network Open. Ранее медики не рекомендовали женщинам проходить гормональный курс лечения без крайней необходимости.

«Эти результаты подчеркивают важность акцентирования использования гормонозаместительной терапии для женщин в постменопаузе для содействия инклюзивному здоровому старению», — отметил Сергей Гарпенко.

Терапия назначается женщинам в период пременопаузы или менопаузы, когда гормоны эстроген и прогестерон снижаются. Физически женщина ощущает приливы, боль во время сексуального контакта, проблемы при мочеиспускании. Кроме того, женщин беспокоит ухудшение сна и перепады настроения. Раньше медики предполагали, что гормональная терапия может только ухудшить состояние. Однако новые исследования говорят об обратном.

Врач-гинеколог Гарпенко отметил, что не рекомендует гормональную терапию женщинам, которые проходят курс химиотерапии или страдают какими-либо сердечными заболеваниями.

Ранее сообщалось, что москвичкам массово предложили сдать анализ на способность зачать детей.