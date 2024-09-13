Жительницам Москвы массово предложили сдать анализ на способность иметь детей

Жительницам Москвы предлагают в течение года сдать анализ на фертильность, по которому можно определить способность рожать детей. Как сообщает ТАСС, направления поступают в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Уточняется, что подобные сообщения получили сотрудницы информационного агентства, возраст которых варьируется от 25 до 39 лет. При этом, уведомления приходят и имеющим детей, и бездетным.

А как пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову, выдача направлений связана с началом работы новой программы, которая должна помочь женщинам грамотно подойти к беременности и родить здорового ребенка. Проект был запущен в сентябре, а разрабатывали его репродуктологи и акушеры-гинекологи. Анализ крови для оценки уровня антимюллерова гормона сдается бесплатно.

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