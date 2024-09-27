Гинеколог Савельева считает 20-летний возраст оптимальным для родов

Медик Ирина Савельева рассказала, что здоровая женщина может родить минимум три раза. Это не только не отразится негативно на ее организме, а еще и снизит риск развития многих заболеваний, в частности, образования опухолей. Причина кроется в прогестероне (гормоне беременности). Если в семье трое детей, то двое восполняют в демографическом отношении родителей. Третий ребенок обеспечивает прирост населения, ведь есть бесплодные пары или одинокие люди.

«Для поддержания демографического равновесия и укрепления стабильности семейных отношений деторождение действительно должно осуществляться по формуле 2+3=2», — рассказала медик.

Медик отметила, что современные девушки социально адаптированные, сильные и целеустремленные. Ирина Савельева уверена, что после школы можно поступать в вуз, выходить замуж и рожать. Молодые мамы найдут способ, как учиться, например, выберут дистанционный формат. Первую беременность лучше планировать в возрасте от 20 до 25 лет. Чем старше женщина, тем меньше яйцеклеток способны оплодотвориться.

«У нас (прим. — гинекологов) плохо получается убедить фертильные пары рожать, плохо получается влиять на половое поведение девочек», — рассказала Городу55 Ирина Савельева.

Эксперт рассказала об еще одной проблеме. Подростки рано начинают интимную жизнь и часто заражаются венерическими заболеваниями. Когда они становятся девушками, то возможность забеременеть резко снижается. Первый аборт грозит тем, что в будущем желанная беременность может не наступить.

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