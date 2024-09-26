В МОЦОМД рассказали, как лечится анемия беременных

В МОЦОМД рассказали о принципах лечения анемии беременных, передает Министерство здравоохранения Московской области. Развитие этого состояния может неблагоприятно сказаться на здоровье матери и ребенка.

Чаще всего анемия возникает при дефиците одного или нескольких элементов: железа, белка, фолиевой кислоты. Всем беременным женщинам с таким диагнозом рекомендуется полноценное, сбалансированное питание и прием поливитаминов с обязательным содержанием железа, фолиевой кислоты и витаминов группы В.

Вовремя диагностированная анемия и правильная терапия в совокупности дают положительный результат, и у молодых мам появляется больше энергии для ухода за новорожденными детьми.