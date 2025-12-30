Гирлянды-убийцы, ядовитый дождик и тайные угощения от гостей: какой кошмар для питомцев скрывает праздничный стол и елка

Ведущий ветеринарный врач Коломенской ветстанции Анастасия Соловьева предупредила владельцев питомцев, с какими трудностями они могут столкнуться в новогодние выходные, сообщил REGIONS.

Ветеринар высказала мнение, что одна из главных проблем — переедание. Часто хозяева могут даже не заметить, как пушистый любимец самостоятельно найдет еду в мусорном ведре или же на праздничном столе. Не исключено, что гости могут нарушить запрет хозяина и незаметно угостить питомца едой со стола.

«Такое изобилие приводит к проблемам с пищеварительной системой», — говорит ветеринар.

Эксперт Соловьева советует в домах, где живут животные, украшать помещения при помощи низковольтовых елочных гирлянд. Мигающие огоньки привлекают внимание кошек и собак. Питомцы пробуют разгрызть гирлянды и нередко получают электротравмы.

По мнению эксперта, к специалистам стоит оперативно обратиться, сели питомец проглотил игрушки, мишуру или искусственную хвою с новогодней елки. Особенно стоит беречь кошек. Из-за строения языка они не могут выплюнуть дождик. Металлизированные полоски могут изрезать изнутри кишечник животного.

«Кошки и собаки с торчащим из заднего прохода дождиком — наши постоянные пациенты. Каждый год мы напоминаем хозяевам: ограничивайте своим любимцам доступ к новогодним украшениям!» — предупреждает Анастасия Соловьева.

В случае обнаружения дождика в месте, где его быть не должно, необходимо незамедлительно обратиться в клинику. Доставать мишуру самостоятельно запрещено.

Ветеринар советует на время прихода шумных компаний изолировать животное в другой комнате, чтобы питомец не получил стресс.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье хозяева собак просят отказаться от петард на час 31 декабря.