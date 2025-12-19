Жители Дубны признаются, что в последние годы выгул питомцев в новогоднюю ночь превратился в серьезную проблему. Под воздействием шума некоторые животные испытывают панические атаки: прячутся, дрожат, отказываются от прогулок, а в крайних случаях — могут сорваться с поводка и травмироваться, сообщил REGIONS.

По информации издания, горожане активно обсуждают тему в соцсетях. Инструктор по дрессировке и поведению собак Елена Воронина объяснила, что слух у животных в несколько раз острее человеческого. То, что для людей — веселье, для питомцев становится оглушительным и пугающим грохотом. Особенно болезненным для собак с травматическим опытом, например, бывших бездомных.

Эксперт советует выгуливать собаку заранее, до начала фейерверков, закрывать окна и создавать фоновый звук телевизора или музыки, не наказывать питомца за дрожь и панику, в тяжелых случаях применять успокаивающие средства по согласованию с ветеринаром и никогда не отпускать животное с поводка даже в знакомом дворе.

«Но лучший способ помочь — это общественная ответственность. Если хотя бы на час — с 23:00 до 00:30 — соблюдать тишину, это спасет сотни собак от паники. Это не запрет на праздник — это доброта к тем, кто рядом», — резюмировала Воронина.

