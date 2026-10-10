Гитлер Муссолини Симеон Флорес побеждает на выборах в Перу: Захарова уверена, что имя — не случайность

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале отреагировала на сообщения СМИ о том, что на выборах мэра города Керопалька в Перу побеждает активист по имени Гитлер Муссолини Симеон Флорес.

Дипломат напомнила, что недавно похожий случай произошел в Намибии. Там некто Адольф Гитлер Уунона стал членом совета избирательного округа Омпунджа в регионе Ошана. Разразившийся скандал вынудил его убрать «Гитлера» из своих документов и откреститься от любой связи с нацистской идеологией. Всю ответственность мужчина возложил на собственных родителей, которые, по его словам, «не были посвящены в исторический контекст, когда называли ребенка».

Захарова задалась вопросом, как поступят в Перу, когда жители города Керопалька узнают, что Гитлер убил 27 миллионов жителей СССР, используя самые изуверские методы.

«Возможно, они узнают, что Гитлер считал представителей "цветных" народов, славян и прочих «неарийцев» расово неполноценными. Их ожидал тотальный геноцид в случае триумфа Третьего рейха. За людей их не считали», — написала Мария Захарова.

По мнению официального представителя МИД, такие «громкие» имена — следствие недостатков системы образования, отсутствия общественного порицания и осуждения. Однако, как подчеркнула дипломат, это только начало. Разными способами, которые сейчас принято называть гибридными, — от клипов и песенок до пантеонов и имен — дело ведут к реинкарнации человеконенавистнической идеологии.

Ранее сообщалось, что Захарова назвала саммит «Карпатской восьмерки» фиаско Зеленского.

В Российской Федерации нацизм и его проявления запрещены законом. Публичное оправдание нацизма, распространение нацистской символики и пропаганда человеконенавистнической идеологии преследуются по закону.