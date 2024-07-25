Гладков: при обстреле Шебекино погиб мужчина, ранены двое

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на странице в интернет- мессенджере сообщил о последних последствиях обстрела ВСУ города Шебекино: один мужчина погиб, двоих пострадавших доставили в больницу, разрушены здания и поврежден автомобиль.

Губернатор Гладков выразил соболезнования семье погибшего мужчины. Он скончался до прибытия бригады «скорой помощи». Вследствие обстрела пострадали еще два человека. Бойцы территориальной самообороны экстренно эвакуировали их и доставили в Шебекинскую ЦРБ. Необходимости в госпитализации не было, пострадавших отпустили домой.

«Оперативные службы и администрация продолжают работать на местах. Информация о последствиях уточняется», — сообщил губернатор Гладков.

На данный момент установлено, что были повреждены два многоэтажных дома. В одном пробита кровля, в другом — нарушена целостность остекления и фасада. Также пострадало здание промышленного предприятия. Осколки повредили фасад коммерческого помещения. Ущерб нанесен гражданскому автомобилю.

Губернатор ежедневно публикует оперативные данные об обстрелах региона, которые не прекращаются. В круглосуточном режиме ВСУ атакуют ряд городов региона. В те районы, которые чаще всего страдают от обстрелов, местная власть ограничила въезд. В некоторых городах установили защитные конструкции, чтобы любой житель мог укрыться в период обстрела.

Ранее мы сообщали, что пять чловек получили травмы в результате взрыва газа в четырехэтажном доме под Хабаровском.