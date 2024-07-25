Пять человек получили травмы в результате взрыва газа под Хабаровском

В селе Тополево Хабаровского края произошел взрыв бытового газа. Из-за этого целая семья получила ранения. Об этом сообщил ТАСС .

Журналисты сослались на заявление комитета по гражданской защите, который входит в краевое правительство. Инцидент произошел в четырехэтажном доме. Там в одной из квартир сегодня, 25 июля, сначала раздался хлопок, вслед за этим начался пожар.

«Пять человек пострадали в результате взрыва газа и пожара в квартире дома в селе Тополево», - указали представители комитета.

Трое из пострадавших – это дети. В данный момент пожарные тушат возникшее после взрыва пламя.

Ранее МЧС сообщило о пожаре на промышленном предприятии Нижнего Новгорода. Там загорелась столярная мастерская, которая изготавливала мебель. Пламя очень быстро охватило площадь в тысячу квадратных метров, и огнеборцам стоило больших сил обуздать огненную стихию.