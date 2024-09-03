Гладков сомневается в правдивости жалоб юных горожан на иногородний лагерь

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сомневается в том, что жалобы юных горожан на иногородний лагерь могут быть объективными, сообщило ИА «Бел.Ру».

Детей из Белгородской области вывезли из региона из-за нестабильной обстановки на фоне агрессии ВСУ. Ребят разместили в детском лагере. Юные белгородцы рассказали о плохом отношении со стороны воспитателей и некачественном питании. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что лично посещал лагерь. Предположить, что ребята могут оставлять подобные обращения, достаточно сложно.

Однако губернатор отметил, что несет ответственность за каждого отправленного в лагерь ребенка перед его родителями. Он распорядился, чтобы представитель администрации лично отправился в лагерь и проверил условия нахождения в нем ребят. По итогу визита будет принято решение.

«Мне надо, чтобы наш человек выехал на место. Все посмотрел своими глазами, потрогал руками, попробовал и нам доложил», — объяснил губернатор.

Подобный конфликт происходит не в первый раз. Ранее родители рассказали, что их детей не кормят в лагере Ленинградской области. Пластиковую посуду ставят только тогда, когда приезжают представители Роспотребнадзора. В остальное время подают еду в грязных тарелках. Многие есть отказываются и остаются голодными.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после обстрела Белгорода 2 сентября увеличилось до трех.