Число пострадавших после обстрела Белгорода увеличилось до трех

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, число раненых в результате утреннего обстрела Белгорода и прилегающего района возросло до трех человек. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Уточненная информация по раненым после утреннего обстрела города Белгорода и Белгородского района: количество пострадавших увеличилось до трех человек», — написал Гладков.

Среди пострадавших оказалась 16-летняя девушка из поселка Дубовое Белгородского района, которая сама обратилась в детскую областную клиническую больницу. У нее зафиксировано непроникающее ранение мягких тканей головы. После оказания первой помощи она была отправлена домой для амбулаторного лечения.

Кроме того, за медицинской помощью обратился еще один гражданский житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести и продолжают оказывать ему необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ в Белгороде разрушили детский сад.