Гладков сообщил о целенаправленном ударе ВСУ: пострадала семья с четырехлетним малышом

Губернатор Белгородской области в своем телеграм-канале проинформировал о последствиях атаки ВСУ на регион, которую он назвал целенаправленной: FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находилась семья.

По информации главы региона, в результате атаки ВСУ погиб один человек. Водитель получил травмы, которые оказались для него смертельными.

«Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал губернатор Гладков.

Глава региона рассказал, что в автомобиле находилась семья. Женщина и четырехлетний ребенок получили множественные осколочные ранения. Пострадавших доставили в Октябрьскую РБ. Специалисты оказали им квалифицированную помощь. Состояние людей оценивается как тяжелое. Лечение будет продолжено в другом медицинском учреждении, расположенном в Белгороде.

Губернатор рассказал, что вследствие детонации автомобиль загорелся. Пожарный расчет был вынужден работать под прикрытием бойцов самообороны и «БАРС-Белгород». Возгорание удалось ликвидировать. Вблизи атаки находился гараж. Здание также повреждено.

Сотрудники оперативных служб в случае обнаружения обломков БПЛА призывают всех россиян к бдительности: не стоит приближаться к объекту, притрагиваться или совершать иные действия.

Ранее сообщалось, что в теракте ВСУ в новогоднюю ночь в Херсонской области погибли 29 человек — число жертв снова выросло.