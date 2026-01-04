Число жертв теракта ВСУ в Херсонской области выросло

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что число погибших из-за теракта в селе Хорлы в Херсонской области достигло 29.

Спикер уточнила, что двое погибших — это несовершеннолетние граждане. На данный момент удалось установить личности 12 жертв теракта. Работа в данном направлении продолжается: для идентификации жертв теракта проводятся генетические экспертизы.

По данным Петренко, общее количество пострадавших в результате теракта — не менее 60 человек. Состояние троих пациентов, которые находятся в больнице, оценивается как тяжелое.

«В настоящее время в лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших», — сказала Петренко.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте трагедии обломки беспилотников, которые взяты для экспертизы. Специалисты намерены установить тип БПЛА, его комплектующие, мощность и страну-производителя.

Официальный представитель ведомства добавила, что в рамках расследования назначено 70 различных судебных экспертиз. Их спектр включает медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические исследования.

Параллельно с этим следователи проводят допросы лиц, пострадавших в результате инцидента, а также свидетелей произошедшего. Работа по получению показаний от этих категорий лиц планируется к завершению в ближайшие двое суток.

«Следственным комитетом России в кратчайшие сроки будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств этого жестокого преступления против мирного населения, и все представители вооруженных формирований Украины, причастные к акту терроризма, понесут заслуженное наказание», — заключила Петренко.

Ранее губернатор Сальдо рассказал, что усложняет опознание жертв в Херсонской области.