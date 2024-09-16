Гладков: в Белгороде ранены 8 горожан, сгорел частный дом и 15 автомобилей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале сообщил о последствиях обстрела ВСУ Белгорода, который произошел утром 16 сентября.

Губернатор рассказал, что записывал сообщение горожанам, как сирены начали сигнализировать о возможной ракетной опасности. Город Белгород подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. Поступила предварительная информация: горят автомобили и разрушены жилые помещения. Губернатор направился на место происшествия, чтобы оценить ущерб. Первоочередная задача властей — оказать помощь пострадавшим.

По прибытию Вячеслав Гладков предоставил уточненную информацию. Ранены восемь мирных жителей. Семь человек получили ранения средней тяжести. Одна пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. Все горожане направлены в больницы Белгорода.

«Приехал на один из адресов, где полностью сгорел дом. К счастью, никто не пострадал: вовремя услышали сирену и укрылись в ванной. А когда началось возгорание, соседи бросились помогать — быстро разобрали завалы и освободили проход на улицу. Самые настоящие герои», — сообщил Гладков.

После обстрела загорелись 15 автомобилей. На место прибыли пожарные расчеты. Открытое возгорание локализировано. Зафиксированы также такие повреждения: перебит газопровод, посечены кровли и фасады, вылетели окна, осколками посечены четыре автомобиля. В настоящее время оперативные службы продолжают работать. Информация о последствия обстрела Белгорода может обновляться.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, как ВСУ скинули бомбу США на курскую школу.