В Сети появилось видео, как ВСУ скинули бомбу США на курскую школу

Сообщается, что ВСУ ударили американской управляемой авиабомбой GBU-39 SDB/JDAM-ER по зданию школы в указанном населенном пункте.

«Украинская авиация нанесла удар управляемым авиабомбой GBU-39 SDB/JDAM-ER по зданию школы в поселке Веселое в Глушковском районе», — приводится в публикации.

К посту прикреплено видео вражеской бомбардировки. На кадрах видно, как американский снаряд прилетает в школу. В считанные секунды само здание и прилегающую к нему территорию окутывает густой дым.

Сообщается, что здание школы полностью разрушено. Информации о жертвах и пострадавших не приводится. Не исключено, что в здании общеобразовательного учреждения в момент вражеской атаки никого не было ввиду объявленной ранее эвакуации.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Ранее эксперт Сивков поделился мнением, что бои в Курской области приближают конец СВО.