Глава Абакана назвал агитационные листовки политиков мусором

Глава Абакана Алексей Лемин в интернет-мессенджере обратился к тем людям, которые расклеивают агитационные листовки местных политиков перед выборами. Глава региона назвал листовки мусором, который загрязняет города и прибавляет работу коммунальным службам, сообщает newkhakasiya.online .

«Уважаемые участники политических процессов, избирательные штабы и добровольные помощники партий и кандидатов! Убедительно прошу: оставьте в покое городское имущество!», – заявил мэр Абкана

Глава Абакана Алексей Лемин призвал не нарушать правила благоустройства кандидатов на местные выборы, чьи представители обклеивают листовками столбы, остановки, фасады зданий. Он призвал не пренебрегать работой сотрудников коммунальных служб и беречь красивый внешний вид города.

Рабочим придется не просто убирать листовки, но во многих участках заклеивать или закрашивать определенные места. Выборы пройдут, и после 10 сентября о них уже быстро забудут. А сотрудники коммунальных служб будут продолжать ликвидировать последствия агитации.

Издание обратилось в мэрию. Представители сказали, что если человека увидят в момент приклеивания листовки, то его имеют право оштрафовать. Коммунальщики не справляются с объемом дополнительного мусора.