Калий, антоцианы и ресвератрол: как шелковица помогает сердцу, кишечнику и памяти

В отличие от широко разрекламированной черники и клубники, тутовая ягода, более известная как шелковица, нередко остается без должного внимания. Между тем, по словам специалистов, этот плод не только отличается приятными вкусовыми качествами, но и выступает в роли ценной пищевой добавки, укрепляющей организм. Эксперты напоминают: умеренность и учет индивидуальных реакций — ключевые условия безопасного употребления, сообщило Здоровье Mail.

Сердечно-сосудистая поддержка

Благодаря обилию калия и антоцианов ягода укрепляет стенки сосудов, стабилизирует давление и борется с избытком «вредного» холестерина. Присутствующий в мякоти ресвератрол, мощный антиоксидант, противодействует старению клеток и помогает сердечной мышце справляться с интенсивными нагрузками. По этой причине продукт рекомендуют гипертоникам и пациентам с диагностированными аритмиями.

Помощь кишечнику и метаболизму

За счет внушительной доли растительных волокон и натуральных сахаров ягода действует как легкое слабительное, стимулируя перистальтику и деликатно очищая пищеварительный тракт. Кроме того, она активизирует ферментативную активность, что облегчает переработку пищи. Данное свойство особенно актуально при вялой работе кишечника и частых запорах.

Регуляция углеводного обмена

Интересный факт: несмотря на сладость, шелковица способствует сглаживанию скачков глюкозы. Это заслуга компонента DNJ, который замедляет всасывание углеводов в тонком кишечнике. Благодаря механизму ягода может быть включена в меню при преддиабете и состояниях, связанных с инсулинорезистентностью, однако требует врачебного контроля.

Забота о нервной системе и иммунитете

Антиоксидантный комплекс и витамины группы В защищают нейроны от окислительных повреждений. Регулярное употребление, по данным исследователей, снижает темп возрастного угасания когнитивных функций. Не менее важна и роль в укреплении иммунного статуса: высокие концентрации аскорбиновой кислоты, цинка и флавоноидов повышают устойчивость к сезонным вирусам.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Екатерина Сироштан ]

Норма потребления

Для взрослого здорового человека дневная порция не должна превышать 100–150 г свежих плодов. Эта дозировка обеспечивает организм полезными веществами, не перегружая его сахарами. В сушеном виде из-за потери влаги и высокой калорийности порцию следует сократить до 20–30 г.

Ограничения и предостережения

При сахарном диабете второго типа или тяжелых метаболических нарушениях необходимо заранее получить одобрение эндокринолога, так как плоды содержат глюкозу. Не исключены и аллергические реакции: зуд, сыпь, отеки, особенно у лиц с поллинозом и детей раннего возраста. Ягода противопоказана при склонности к диарее и в послеоперационный период, так как ее слабительные свойства могут усугубить состояние.

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