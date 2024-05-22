Психолог Гольдштейн рассказала, как родителям поддерживать детей в период сдачи ЕГЭ

Психолог Онлайн-школы № 1 Кира Гольдштейн рассказала « ФедералПресс », как родителям поддерживать своих детей в период сдачи ЕГЭ.

«Не паникуйте, если все не идет по плану. Помните, что важно сохранять спокойствие и смотреть вперед», — Кира Гольдштейн обратилась к родителям выпускников.

Психолог Кира Гольдштейн рекомендует родителям выпускников демонстрировать свою заинтересованность. Важно, чтобы ребенок знал, что его всегда поймут, поддержат и в случае непредвиденной ситуации не оставят самостоятельно разбираться с проблемами.

Распространенная ошибка родителей выпускников — ограничивать общение с друзьями на время подготовки к экзаменам. Общение со сверстниками поможет снять напряжение.

«Важно помнить, что неудача на экзамене – это не конец света. Помогите ребенку понять, что всегда есть альтернативные варианты и пути развития», — рекомендует психолог Гольдштейн.

Стоит донести до ребенка информацию, что результаты экзаменов играют важную роль. Не менее важно не переусердствовать. Не стоит запугивать еще больше своего ребенка, ведь страх негативно отразится на его сосредоточенности во время ЕГЭ.

Эксперт рекомендует сразу предлагать выпускнику альтернативные способы решения проблемы на случай, если он не наберет необходимое количество баллов. Накануне экзаменов не стоит быть слишком строгими с детьми. Они напряжены, поэтому дополнительный стресс ребятам не поможет.

«Вместе вы сможете преодолеть любые трудности и добиться успеха», — уверена собеседница «ФедералПресс».

Основной период сдачи Единого государственного экзамена в России пройдет с 23 мая по 21 июня. Обязательными для сдачи остаются два предмета — математика и русский язык. Еще два предмета выпускники указывают самостоятельно, ориентируясь на требования выбранного вуза.

Ранее мы сообщали, что школьникам раскрыли секреты успеха на ЕГЭ во время акции «Сто баллов для победы».