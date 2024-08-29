Глава антикоррупционного комитета сообщил о миллионе нелегалов на территории РФ

Член Совета по правам человека при президенте РФ и руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов сообщил, что, согласно данным ведомства, на территории России находится около миллиона нелегальных граждан, сообщил ridus.ru.

Министерство внутренних дел привело статистику нелегальной миграции, согласно которой на территории России находится 630 тыс. нелегалов. Член СПЧ Кабанов считает обнародованные показатели оптимистическими. Он понимает, почему МВД заинтересовано не показывать реальные данные. Ведомству предстоит каждый случай подтвердить доказательством. Такая работа требует много времени и сил.

«У них есть свои механизмы — по нашим механизмам это где-то свыше миллиона, почти в два раза больше. Мы считаем лиц со всеми нарушениями», — сказал «Ридусу» глава антикоррупционного комитета.

Эксперт также не исключает, что причина в разных показателях заключается в выборке. Так, согласно заявлению замглавы МВД Николая Горового, в ведомстве учитывают два случая. Человек работает без разрешения на территории РФ или же ведет нелегальную трудовую деятельность. Кирилл Кабанов отметил, что антикоррупционный комитет ведет статистику всех нарушений.

Ранее сообщалось, что более 9 млн мигрантов въехали в Россию в 2023 году.