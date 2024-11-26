Глава аппарата Картофельного союза Губина не исключает фиксации цены на овощ

Глава аппарата Картофельного союза Татьяна Губина заявила, что в ближайшее время стоимость корнеплода для поставщиков и супермаркетов может быть зафиксирована, сообщило интернет-издание «Абзац».

Татьяна Губина рассказала о намерении ведомства установить минимальную закупочную цену, ниже которой сельхозпроизводитель не может продать овощ. У сетей же не будет возможности приобрести товар по более высокой стоимости.

«Со стороны Федеральной антимонопольной службы формулировки должны быть одобрены. В целом ФАС уже кивнула», — беседе с «Абзацем» заявила глава аппарата Картофельного союза Татьяна Губина.

Глава аппарата Картофельного союза рассказала также о другом варианте рыночного регулирования стоимости картофеля. Так, при заключении агроконтрактов есть возможность закреплять среднюю сезонную цену. По мнению Губиной, такое нововведение позволит производителям товара прогнозировать собственный денежный ресурс за счет получения гарантированной прибыли. В таком случае им не придется снижать объемы производства, резюмировала эксперт.

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