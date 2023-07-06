Глава Банка России прокомментировала идею создания единой валюты БРИКС

В кулуарах Финансового конгресса ЦБ глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила на вопрос журналистов о целесообразности создания единой валюты БРИКС, пишет агентство « РИА Новости ».

Эльвира Набиуллина положительно оценивает подобную инициативу, но обращает внимание на сложность выполнения данной задумки. Перед реализацией проекта необходимо получить согласие ряда сторон. Важно иметь определенное техническое оснащение.

Глава Банка России рассказала, что в настоящее время ЦБ активно работает над усовершенствованием двухсторонних расчетов с применением национальной валюты. Для развития финансового сектора важно иметь развитую инфраструктуру. Именно этим занимается ЦБ для предоставления всех возможностей для благоприятного ведения бизнеса.