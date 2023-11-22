Глава биржи Binance подтвердил информацию о своем уходе с поста

Создатель и генеральный директор самой крупной в мире биржи криптовалюты Binance Чанпэн Чжао подтвердил появившуюся накануне информацию о том, что покидает пост. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях .

В своем посте он заявил, что сегодня покинул пост генерального директора. Он добавил, что совершил некоторые ошибки, и теперь должен взять на себя ответственность за них. Чжао также сообщил о том, что его место гендиректора займет экс-глава Binance по вопросам региональных рынков Ричард Тенг.

Чжао также сообщил о своем желании уйти на перерыв, так как, по его словам, у него не было ни одного выходного за более чем 6 лет. Он пообещал, что займется инвестированием, но подчеркнул, что место генерального директора больше нигде занимать не хочет.

Недавно американский генпрокурор Меррик Граланд сообщил, что Чжао признал вину в нарушениях, и теперь Минюст обязует его выплатить $4,3 миллиарда в качестве штрафа.