Глава Чечни Кадыров считает мирные переговоры с Украиной недопустимыми для России

Рамзан Кадыров отметил, что в последнее время многие лидеры западных стран заявляют о необходимости переговоров между Украиной и Россией. Глава Чечни считает, что это делают для временной паузы, чтобы успеть перевести на Украину еще больше оружия и техники. Переговоры могут начаться только в том случае, когда в Киеве поймут, что находятся в бедственном состоянии. Если Россия сейчас согласится на предложение Запада о переговорах это будет означать, что страна понимает свою слабость, а это не соответствует действительности.

«Благодаря стараниям недружественных стран мы сумели модернизировать экономику страны. Именно поэтому я считаю, что в переговорах нет никакого смысла. Нас такой расклад не устраивает. Мы выигрываем по всем фронтам - как на поле боя, так и на международной политической арене. Осталось только довести начатое до конца», - отметил глава Чечни Рамзан Кадыров

В самом начала СВО лидеры стран Запада были убеждены, что экономика России просто рухнет, а в результате она только растет. Также укрепляется роль России на международной политической арене. Как никогда для страны важно довести начатую спецоперацию до конца, чтобы укрепить свои позиции. Введенные санкции лишь помогли России усовершенствовать свою экономику: развивать средний и малый бизнес, увеличивать производство.