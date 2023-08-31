Глава дипломатии ЕС: Восьмой транш военной помощи Украине по-прежнему заблокирован

«Я сожалею, что восьмой транш в рамках Европейского фонда мира все еще заблокирован. Я надеюсь, что мы сможем его разблокировать в ближайшие недели. Но это та проблема, которую предстоит решить», - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

Транш должен быть переведен из Европейского фонда, но остается заблокированным с весны нынешнего года. Спикер Жозеп Боррель, подводя итоги неформальной встречи глав МИД ЕС, выразил сожаление. Он уверен, что в ближайшие недели проблема разрешится. Глава дипломатии ЕС уверен, что необходимо работать в данном направлении.

Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что в настоящее время переговоры между Украиной и Россией о мирном завершении конфликта невозможны. Спикер отметил, что для этого не должны летать снаряды над головами мирных жителей. Он рассказал, что Евросоюз оказывает финансовую поддержку Киеву и будет продолжать делать это в дальнейшем.