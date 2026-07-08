В Подмосковье с начала года капитально отремонтировали 248 многоквартирных домов

В Подмосковье с начала 2026 года капитально отремонтировали 248 многоквартирных домов. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Лидерами по темпам работ стали Химки, Балашиха и Люберцы, где отремонтировали 38, 29 и 14 домов соответственно.

В ведомстве отметили, что только за последнюю неделю работы завершили и приняли в 15 домах.

Всего в регионе планируется капитально отремонтировать более 2,1 тыс. МКД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность соблюдения сроков капитального ремонта в многоквартирных домах региона.