Более 4 тыс. велосипедов бесплатно провезли пассажиры ЦППК в рамках Ночного велофестиваля. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на пресс-службу компании.

«В прошедшие выходные наши пассажиры оформили 4,1 тыс. специальных велобилетов, и больше половины из них — 2,2 тыс. — пришлись на субботу», — рассказала начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко.

Акция прошла во всех поездах ЦППК в столичном регионе. Для бесплатного провоза велосипеда нужно было оформить специальный билет с нулевой стоимостью.

Самыми популярными стали Савеловское, Ярославское и Казанское направления, где в общей сложности бесплатно перевезли 2,1 тыс. велосипедов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Сбер внедрит оплату проезда по геопозиции в транспорте региона.