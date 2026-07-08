Исцеляющее диско: песня коллеги подняла женщину на ноги после страшного ДТП в Наро-Фоминске
REGIONS: житель Наро-Фоминска поднял коллегу с больничной койки песней и клипом
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Житель Наро-Фоминска Николай Прокопенко переплавил страх и отчаяние в песню. Его коллега Людмила Щербакова попала в реанимацию после того, как ее на тротуаре сбил электросамокат. Пока врачи боролись за ее жизнь, Николай записал клип в стиле диско — и случилось чудо. Женщина, вопреки прогнозам, пошла на поправку и уже через две недели вернулась на работу, узнал REGIONS.
Трагедия разыгралась на тротуаре утром 22 июня. Людмила Щербакова шла на работу, когда на пешеходной дорожке ее на полной скорости сбил лихач на электросамокате. Удар оказался сокрушительным: тяжелейшая черепно-мозговая травма, реанимация, недели неизвестности.
Николай и Людмила знакомы почти двадцать лет. С первого дня работы в правовой организации она стала для него «второй мамой» — мудрым наставником и добрым другом. Узнав о случившемся, он не мог сидеть сложа руки.
Мужчина решил, что все его переживания должны вылиться во что-то созидательное. Так родилась композиция «Ангел для Людмилы». Автор намеренно выбрал ритмичный, жизнеутверждающий стиль диско — чтобы воспеть радость жизни, которая обязана победить боль. В записи трека участвовала дочь Николая Дарья: она сделала аранжировку и исполнила вокальную партию. Голос дочери должен был стать для Людмилы символом надежды.
И чудо произошло. Вопреки самым тревожным прогнозам, Людмила стремительно пошла на поправку. Уже через две недели после ДТП она смогла не просто встать на ноги, но и вернуться на работу. В день возвращения Николай встретил коллегу с букетом цветов и флешкой с готовым клипом. Женщина была растрогана до слез. Она призналась, что не ожидала, что он так близко примет к сердцу ее беду.
Сейчас Людмила Щербакова продолжает восстанавливаться в окружении заботы близких. А песня, созданная в ее честь, стала для всего коллектива настоящим гимном победы жизни над обстоятельствами.