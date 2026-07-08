Исцеляющее диско: песня коллеги подняла женщину на ноги после страшного ДТП в Наро-Фоминске

Житель Наро-Фоминска Николай Прокопенко переплавил страх и отчаяние в песню. Его коллега Людмила Щербакова попала в реанимацию после того, как ее на тротуаре сбил электросамокат. Пока врачи боролись за ее жизнь, Николай записал клип в стиле диско — и случилось чудо. Женщина, вопреки прогнозам, пошла на поправку и уже через две недели вернулась на работу, узнал REGIONS .

Трагедия разыгралась на тротуаре утром 22 июня. Людмила Щербакова шла на работу, когда на пешеходной дорожке ее на полной скорости сбил лихач на электросамокате. Удар оказался сокрушительным: тяжелейшая черепно-мозговая травма, реанимация, недели неизвестности.

Николай и Людмила знакомы почти двадцать лет. С первого дня работы в правовой организации она стала для него «второй мамой» — мудрым наставником и добрым другом. Узнав о случившемся, он не мог сидеть сложа руки.

Мужчина решил, что все его переживания должны вылиться во что-то созидательное. Так родилась композиция «Ангел для Людмилы». Автор намеренно выбрал ритмичный, жизнеутверждающий стиль диско — чтобы воспеть радость жизни, которая обязана победить боль. В записи трека участвовала дочь Николая Дарья: она сделала аранжировку и исполнила вокальную партию. Голос дочери должен был стать для Людмилы символом надежды.

И чудо произошло. Вопреки самым тревожным прогнозам, Людмила стремительно пошла на поправку. Уже через две недели после ДТП она смогла не просто встать на ноги, но и вернуться на работу. В день возвращения Николай встретил коллегу с букетом цветов и флешкой с готовым клипом. Женщина была растрогана до слез. Она призналась, что не ожидала, что он так близко примет к сердцу ее беду.

Сейчас Людмила Щербакова продолжает восстанавливаться в окружении заботы близких. А песня, созданная в ее честь, стала для всего коллектива настоящим гимном победы жизни над обстоятельствами.