Огненное кольцо бездны: океанологи обнаружили 73 неизвестных вулкана на дне океана

Команда под руководством вулканолога Андреа Веролино из Университета Париж-Сакле использовала алгоритм, который изначально создавали для поиска ударных кратеров на Марсе. Теперь его применили к картам океанского дна, чтобы найти кальдеры — огромные впадины, возникающие после мощного извержения и обрушения вулкана.

Сначала система отметила более 87 тыс. подозрительных структур, но после проверки исследователи сократили список до 78 возможных кальдер. Пять из них уже были известны, а остальные 73 могут оказаться новыми подводными вулканами.

Большинство таких объектов, вероятно, давно потухли. Но некоторые кальдеры могут быть связаны с вулканическими системами, которые способны снова активизироваться. Это важно не только для науки: по морскому дну проходят коммуникационные кабели, а также расположены нефтегазовые объекты.

Веролино отметил, что сначала нужно понять, где именно находятся опасные структуры, а уже затем оценивать риск. Исследователи выделили семь кальдер, которые стоит изучить особенно пристально. Часть из них расположена ближе к зонам субдукции и в относительно неглубокой воде, где возможная активность может повлиять на людей и инфраструктуру.