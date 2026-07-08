Огненное кольцо бездны: океанологи обнаружили 73 неизвестных вулкана на дне океана
Nature: вулканологи нашли 73 ранее неизвестных вулкана на дне Мирового океана
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Павел Абакумов/Сгенерировано нейросетью]
Ученые обнаружили 73 ранее неизвестных вулкана, скрытых на дне океанов нашей планеты, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в Nature Communications Earth & Environment.
Команда под руководством вулканолога Андреа Веролино из Университета Париж-Сакле использовала алгоритм, который изначально создавали для поиска ударных кратеров на Марсе. Теперь его применили к картам океанского дна, чтобы найти кальдеры — огромные впадины, возникающие после мощного извержения и обрушения вулкана.
Сначала система отметила более 87 тыс. подозрительных структур, но после проверки исследователи сократили список до 78 возможных кальдер. Пять из них уже были известны, а остальные 73 могут оказаться новыми подводными вулканами.
Большинство таких объектов, вероятно, давно потухли. Но некоторые кальдеры могут быть связаны с вулканическими системами, которые способны снова активизироваться. Это важно не только для науки: по морскому дну проходят коммуникационные кабели, а также расположены нефтегазовые объекты.
Веролино отметил, что сначала нужно понять, где именно находятся опасные структуры, а уже затем оценивать риск. Исследователи выделили семь кальдер, которые стоит изучить особенно пристально. Часть из них расположена ближе к зонам субдукции и в относительно неглубокой воде, где возможная активность может повлиять на людей и инфраструктуру.