Специалисты Мособлводоканала за неделю устранили в Подмосковье 206 случаев засоров канализации

Специалисты Мособлводоканала за неделю устранили в Подмосковье 206 случаев засоров канализационных сетей. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ведомстве отметили, что причиной засоров стал сброс в канализацию посторонних предметов — влажных салфеток, текстиля, остатков пищи.

«Устранение одного сложного засора требует выезда специализированных машин с гидродинамической установкой высокого давления и целой бригады рабочих», — подчеркнули в министерстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит повысить качество коммунальных услуг для 335 тыс. жителей Подмосковья.