Гаджеты на свалку: психолог подсказала, как вернуть ребенка из виртуального мира в реальное лето

Школа позади, уроки закончились — и многие родители в растерянности, чем занять ребенка на летних каникулах. Проще всего дать телефон или планшет, но психолог Елена Морганюк уверена: альтернатива есть. В беседе с REGIONS она рассказала, какие занятия увлекут детей разного возраста — от малышей до подростков, — и помогут забыть о гаджетах.

Летом у детей меняется режим, появляется много свободного времени, и тяга к телефонам становится главной головной болью родителей. Психолог Елена Морганюк пояснила, что лучший способ справиться с этим — не запреты, а увлекательная альтернатива. Главное, по ее словам, не заставлять, а вовлекать и показывать, что реальный мир не менее интересен, чем экран.

Детям 3–5 лет важно познавать мир через движение и ощущения. Им подойдут игры с водой, песочница, прогулки с наблюдениями за жуками и облаками, рисование мелками. Маленькие дети хотят чувствовать себя вовлеченными в дела взрослых — можно дать им лейку для полива или разрешить месить тесто.

Младшие школьники 6–9 лет увлекаются созданием вещей своими руками и небольшими приключениями. Им понравятся походы, настольные игры, мастер-классы по рукоделию и строительство шалашей. Дети этого возраста обожают мастерить — кормушки, скворечники или картонные домики. Важно, чтобы был результат, которым можно гордиться.

В 10–12 лет у детей появляются устойчивые интересы. Им нравится коллекционировать, исследовать и соревноваться. Подойдут научные эксперименты, коллекционирование камней или марок, спортивные игры и походы за грибами. Психолог советует поддерживать увлечения ребенка: купить книгу о минералах или завести аквариум.

С подростками 13–15 лет сложнее всего — им важно общение, признание и чувство собственной значимости. Отвлечь от телефона помогут волонтерство, походы с ночевкой, кулинарные эксперименты или создание собственного мини-фильма. Подростку нужно чувствовать, что его деятельность имеет смысл.

Главное правило летнего досуга — разнообразие и участие взрослого. Самое ценное, что можно дать ребенку, — время и внимание. Психолог подчеркивает: когда ребенок чувствует свою важность для родителей, он сам отложит телефон. Начать стоит с малого — просто спросить, чем он хочет заняться, и поддержать его идею.