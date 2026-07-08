Хакеры взломали телеграм-каналы Собчак

Хкеры совершили кибератаку на крупные телеграм-каналы телеведущей Ксении Собчак, сообщает Teleprogramma.org со ссылкой на заявление пресс-службы медиахолдинга Ostorozhno Media. Злоумышленникам удалось захватить контроль над двумя каналами, включая один с многомиллионной аудиторией. В открытый доступ попали личные переписки и голосовые сообщения телеведущей.

В официальном обращении команда холдинга Собчак просит подписчиков не реагировать на подозрительные публикации и не переходить по ссылкам из взломанных каналов. Сейчас ведется работа по восстановлению доступа к ресурсам и усилению защиты.

Содержание слитого контента, по данным команды Ксении, касается в основном околополитических тем. Также среди материалов оказались фрагменты личных переписок. Однако по-настоящему громких разоблачений в опубликованных данных не оказалось. Спорные материалы уже удалены с платформ.

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