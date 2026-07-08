«Куда исчезают актрисы после 50?»: Ксения Раппопорт раскритиковала возрастные стереотипы в кино

Известная российская актриса Ксения Раппопорт выступила с резкой критикой стереотипов о женщинах после 50 лет, сообщает Teleprogramma.org. Она подняла проблему, которую назвала «возрастной дискриминацией».

По словам артистки, в кино после определенного возраста актрисы практически исчезают, и им перестают предлагать главные роли. Вместо этого женщины становятся мамами, бабушками или просто фоном в киноиндустрии. Раппопорт считает, что эта проблема касается не только кино, но и всего общества.

Ксения публично обратилась к сценаристам и попросила их написать сценарий о новой героине — женщине старше пятидесяти. Такой персонаж не должен укладываться в привычные клише, считает она, ведь зрелая женщина может быть сложной, развиваться профессионально, сталкиваться с испытаниями и даже завязывать новые отношения.

«Мне нужно всего двадцать минут экранного времени, но чтобы они были о сложной, интересной женщине», — отметила Раппопорт.

Манифест актрисы вызвал широкий отклик среди женщин, которые тоже чувствуют себя невидимыми. Проблема оказалась не локальной. Мировые звезды, такие как Мэрил Стрип и Николь Кидман, уже высказывались о похожих трудностях. Более того, все больше режиссеров и зрителей соглашаются, что возраст не должен делать женщину второстепенным персонажем.

Ранее телеведущая Дана Борисова призналась, что больше не хочет вступать в отношения.