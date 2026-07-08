В июне по обращениям жителей Подмосковья отремонтировали вентиляцию более чем в 100 квартирах
Ремонт вентиляции провели примерно в 100 квартирах в Подмосковье за месяц
Фото: [Медиасток.рф]
В июне по обращениям жителей отремонтировали вентиляцию более чем в 100 квартирах многоквартирных домов Подмосковья. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Жителям региона напомнили, что если на окнах появился конденсат, чувствуется затхлый запах или видны следы плесени, необходимо сообщить о неисправности вентиляции в управляющую организацию или в ЕДС МО.
Ответственность за содержание вентиляции лежит на управляющей организации. Особое внимание уделяется домам, где используется газовое оборудование.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе капитально отремонтируют более 2 тыс. многоквартирных домов.