В июне по обращениям жителей Подмосковья отремонтировали вентиляцию более чем в 100 квартирах

В июне по обращениям жителей отремонтировали вентиляцию более чем в 100 квартирах многоквартирных домов Подмосковья. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жителям региона напомнили, что если на окнах появился конденсат, чувствуется затхлый запах или видны следы плесени, необходимо сообщить о неисправности вентиляции в управляющую организацию или в ЕДС МО.

Ответственность за содержание вентиляции лежит на управляющей организации. Особое внимание уделяется домам, где используется газовое оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе капитально отремонтируют более 2 тыс. многоквартирных домов.