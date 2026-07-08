Динозавры возвращаются: в парке Домодедова поселят доисторических гигантов

В парк «Елочки» в Домодедове уже завезли первых динозавров. Доисторических гигантов пока скрывают от глаз посетителей — их разгружают и собирают. Главной звездой станет шестиметровый аниматронный ящер, который будет поворачивать голову, следить за гостями взглядом и издавать реалистичный рык. Подробности узнала редакция REGIONS .

Парк «Елочки» в Домодедове готовится к открытию «Динопарка». Строительство вышло на финальную стадию: на территории уже появились цветники с папоротниками, почти готов лагерь палеонтологов, где дети смогут попробовать себя в роли исследователей и отправиться на поиски «останков» древних животных.

Сейчас специалисты занимаются самым зрелищным этапом — установкой аниматронных обитателей юрского периода. Главный экспонат — шестиметровый гигант, который будет поворачивать голову, провожать посетителей взглядом и издавать рык, от которого мурашки по коже. На территории уже готов искусственный вулкан, водопад и детская зона раскопок.

Первых «постояльцев» уже завезли, их разгружают и собирают. Осталось установить всех обитателей парка и завершить финальные настройки. Открытие «Динопарка» запланировано на вторую половину июля.