«Одно далекое и прекрасное лето»: Светлана Бондарчук показала архивное фото со старшим сыном

Бывшая жена актера и режиссера Федора Бондарчука Светлана редко балует поклонников семейными кадрами, но недавно она сделала исключение, передает Super. Она опубликовала архивное фото со своим старшим сыном Сергеем. Молодому человеку сейчас 34 года.

Подпись к снимку была короткой, но теплой: «Одно далекое и прекрасное лето». Поклонники отметили, как изменился наследник Светланы, и с ностальгией вспомнили те времена.

В отличие от старшего сына, младшего — Петра, Светлана показывает гораздо чаще. Мальчику три года. Он родился в феврале 2023 года. Светлана воспитывает Петра вместе с дизайнером Сергеем Харченко. Также у нее есть дочь Варвара от брака с Бондарчуком.

Но не только материнством живет Светлана Бондарчук. Она — успешный предприниматель. Ее бизнес-интересы охватывают самые разные сферы: салоны красоты, фитнес-индустрия, управление недвижимостью, онлайн-торговля, развлекательные проекты и даже сельское хозяйство.

Ранее актриса Лариса Гузеева опубликовала редкое архивное фото из молодости в шляпе.