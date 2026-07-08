«Я не ставлю точку»: итальянец Алессандро Лортэ не хочет разводиться с Азизой

Муж российской певицы Азизы Алессандро Лортэ, который живет в Италии, не готов ставить точку в их отношениях, сообщает MK.RU. Так мужчина отреагировал на недавнее заявление артистки, в котором она призналась , что хочет подать на развод.

По словам Лортэ, он не «разбегался» с Азизой: из-за определенных обстоятельств им приходится жить в разных городах. Итальянец с русскими корнями признался, что не жалеет о женитьбе на Азизе и планирует вернуть ее, чтобы вместе жить в Италии.

«Мы должны сами решить, как нам дальше быть», — заявил Александр.

Свадьба Азизы и Лортэ состоялась в августе 2021 года. В сентябре того же года стало известно, что муж артистки — выходец из России, и его настоящее имя Александр Соколов. В 2022-м году пара должна была обвенчаться, но этого не произошло. Для 62-летней Азизы этот брак стал первым.

Ранее телеведущая Дана Борисова заявила, что больше не хочет вступать в отношения.