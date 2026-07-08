Голубь-зацепер попал на видео в Балашихе: пернатый прокатился на крыше авто с ветерком

Автолюбитель из Балашихи снял на видеорегистратор необычного попутчика — голубя, который несколько минут балансировал на крыше впереди идущей машины. Пернатый «зацепер» доехал до Саввино, после чего пути автомобилей разошлись. Зоолог Павел Айгишев объяснил для REGIONS , что птица стала пассажиром вовсе не по своей воле — всему виной физиология и особенности зрения.

Необычный пассажир попал в объектив видеорегистратора жителя Балашихи. Голубь устроился на крыше автомобиля и проехал несколько минут, пока машины не разъехались в разные стороны. Автор видео пошутил, что птице срочно нужно было попасть в Саввино, а лететь самой оказалось слишком утомительно.

Оказалось, что балашихинский голубь — не единственный любитель бесплатного транспорта. Подобные случаи фиксировали в Воронеже, где птица прокатилась на такси, и в Москве, где на крыше авто заметили сразу нескольких пернатых.

Зоолог Павел Айгишев пояснил, что причина такого поведения не в высоком интеллекте и не в желании сэкономить силы. Для голубя взлет — сложный процесс, требующий мощного толчка лапами. Если поверхность движется, толчок теряет эффективность, и птица теряет равновесие. Кроме того, у голубей сбивается визуальная ориентация: для успешного старта нужно сфокусироваться на неподвижном объекте, а движущееся авто делает это невозможным.

Орнитологи предупреждают: такая особенность физиологии часто приводит к гибели птиц. Голуби пытаются спрыгнуть с крыши на ходу, попадают в воздушный поток или под колеса. Специалисты советуют водителям перед поездкой проверять крышу, капот и багажник — особенно если машина долго стояла во дворе. Иногда один быстрый взгляд может спасти пернатому жизнь.