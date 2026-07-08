Голубь-зацепер попал на видео в Балашихе: пернатый прокатился на крыше авто с ветерком
Зоолог Айгишев объяснил поведение голубей-зацеперов на крышах машин в Балашихе
Фото: [Барашкинский пруд в Химках/Медиасток.рф]
Автолюбитель из Балашихи снял на видеорегистратор необычного попутчика — голубя, который несколько минут балансировал на крыше впереди идущей машины. Пернатый «зацепер» доехал до Саввино, после чего пути автомобилей разошлись. Зоолог Павел Айгишев объяснил для REGIONS, что птица стала пассажиром вовсе не по своей воле — всему виной физиология и особенности зрения.
Необычный пассажир попал в объектив видеорегистратора жителя Балашихи. Голубь устроился на крыше автомобиля и проехал несколько минут, пока машины не разъехались в разные стороны. Автор видео пошутил, что птице срочно нужно было попасть в Саввино, а лететь самой оказалось слишком утомительно.
Оказалось, что балашихинский голубь — не единственный любитель бесплатного транспорта. Подобные случаи фиксировали в Воронеже, где птица прокатилась на такси, и в Москве, где на крыше авто заметили сразу нескольких пернатых.
Зоолог Павел Айгишев пояснил, что причина такого поведения не в высоком интеллекте и не в желании сэкономить силы. Для голубя взлет — сложный процесс, требующий мощного толчка лапами. Если поверхность движется, толчок теряет эффективность, и птица теряет равновесие. Кроме того, у голубей сбивается визуальная ориентация: для успешного старта нужно сфокусироваться на неподвижном объекте, а движущееся авто делает это невозможным.
Орнитологи предупреждают: такая особенность физиологии часто приводит к гибели птиц. Голуби пытаются спрыгнуть с крыши на ходу, попадают в воздушный поток или под колеса. Специалисты советуют водителям перед поездкой проверять крышу, капот и багажник — особенно если машина долго стояла во дворе. Иногда один быстрый взгляд может спасти пернатому жизнь.