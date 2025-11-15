Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на странице в своей соцсети выложила видео со своим участием на пресс-конференции в Берлине. В ходе мероприятия она заявила о выгоде продолжения боевых действий против России.

Издание РИА Новости обратило внимание, что пост главы дипломатии Евросоюза появился после российских авиаударов. По информации агентства, они стали актом возмездия. В Минобороны РФ уточнили, что целями атак стали ВПК и энергетические объекты, расположенные на Украине. Для реализации задачи использовали разные виды вооружений, в том числе и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Кая Каллас высказала мнение, что Европа должна продолжать оказывать помощь Украине. Главная цель — не допустить победы России.

«Поддержка Украины — сущая мелочь по сравнению с ценой победы России», — отметила Кая Каллас.

Кая Каллас в очередной раз призвала усилить санкционное давление против России. По мнению спикера, важно также параллельно укреплять обороноспособность Европы. В своем заявлении глава дипломатии Евросоюза также отметила, что Россия совершила ночные удары по Киеву.

