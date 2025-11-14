Конфликт на Украине истощает Европу: новые кредиты и растущая усталость приводят к расколу ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала чрезмерно сосредоточена на украинском кризисе, тогда как в ряде стран ЕС уже наблюдается явная усталость от продолжающегося конфликта, сообщает The European Conservative. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, ожидать ли раскола в Европе из-за желаний собственных политиков.

Зарубежное издание отмечает, что совсем недавно фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза выделить Украине новый кредит — предположительно на 140 млрд евро. Однако подобные «щедрые взносы» лишь сильнее ложатся бременем на Европу. Политолог Аграновский отметил, что усталость от украинского конфликта в Европе будет нарастать.

«Чем дальше, тем больше приходит понимание, что этот конфликт абсолютно бесперспективный для Запада и требует от него неадекватных усилий по организации и финансам. Усталость от него будет нарастать, особенно среди избирателей. Раскол будет нарастать среди народов ЕС, они совершенно не хотят сгореть в пепле ядерной войны или просто быть мобилизованными», — отметил эксперт.

Согласно исследованию ECFR, существует «крепкий консенсус в ЕС против отправки европейских солдат на Украину». И в дальнейшем это приведет и к расколу между европейскими правительствами, заверил политолог Аграновский.

«Время работает на нас, а вот такие люди, как Урсула фон дер Ляйен, живут в каком-то своем мире. Поэтому в ее представлении Россию можно победить и задавить, но вот уже скоро четыре года СВО, и мы видим, что абсолютно все усилия по подавлению России закончились совершенно ничем. Рано или поздно, я думаю, там здравый смысл возобладает», — выразил мнение специалист.

При этом выявить, какой раскол произойдет в Европе достаточно сложно, считает политолог.

«Сложно сказать, какие страны более радикально настроены, а какие нет. Я думаю, что в радикальных странах, по типу Прибалтики или Великобритании, одно дело политики, а другое дело народы. Мне не хотелось бы народы каким-то образом мазать черной краской. Я думаю, что войны нигде не хотят, ни в одной европейской стране. И политики в данном случае, которые говорят о войне, не отражают точку зрения своих народов», — заключил Аграновский.

